Eurosport
«Шахтер» пропустил от «Сельты» на последней минуте и не вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Судьбу матча в Харькове решила судейская ошибка при назначении пенальти.
Голы:
0:1 – Яго Аспас (пенальти), 90'
0:2 – Густаво Кабраль, 108'
- В первой игре «Шахтер» добился гостевой победы со счетом 1:0.
- «Сельта» прервала беспроигрышную серию «Шахтера» во всех турнирах из 26 матчей.
- Дарио Срна провел 145-й матч в еврокубках – больше, чем кто-либо среди нынешних участников Лиги Европы (у ближайшего преследователя Златана Ибрагимовича 134 игры).
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля.
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