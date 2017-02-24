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«Шахтер» пропустил от «Сельты» на последней минуте и не вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Шахтер» пропустил от «Сельты» на последней минуте и не вышел в 1/8 финала
Eurosport

38 мин. назад

Судьбу матча в Харькове решила судейская ошибка при назначении пенальти.

«Шахтер» – «Сельта» – 0:2

Голы:

0:1 – Яго Аспас (пенальти), 90'

0:2 – Густаво Кабраль, 108'

  • В первой игре «Шахтер» добился гостевой победы со счетом 1:0.
  • «Сельта» прервала беспроигрышную серию «Шахтера» во всех турнирах из 26 матчей.
  • Дарио Срна провел 145-й матч в еврокубках – больше, чем кто-либо среди нынешних участников Лиги Европы (у ближайшего преследователя Златана Ибрагимовича 134 игры).
  • Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля.

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