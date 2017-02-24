AFP

Зверский подкат игрока «Тоттенхэма» Деле Алли, который ужаснет даже Винни Джонса

Зверский подкат Алли, который ужаснет даже Винни Джонса
Eurosport

6 мин. назад

Теперь Брехта Дежагера не испугать болью.

Инцидент произошел на 39-й минуте ответной 1/16 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Гентом».

Полузащитник «шпор» Деле Алли завладел мячом на чужой половине поля, но не обработал его. Брехт Дежагер изловчился выбить мяч, а Алли всадил шипы бельгийцу прямо под колено. Арбитр Мануэл ди Соуза не церемонился и показал англичанину прямую красную карточку.

  • В момент удара нога Дежагера страшно прогнулась под коленом, но 25-летний футболист избежал перелома и спокойно продолжил игру.
  • В первом матче «шпоры» проиграли со счетом 0:1.

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