Телин – хранитель. Как «Зенит» отдал все на последней минуте

До стартового свистка на «Петровском» было легко поверить в разные расклады. «Зенит» – самая стабильная русская команда в еврокубках, и поэтому чаще других удивляет. Питерцы могут и внезапно выиграть у «Валенсии» на выезде, хотя гостевые игры при Спаллетти были одной сплошной болью, которую хотелось развидеть, а еще могли так же внезапно слить «Бенфике» в одни ворота. Оттого сине-бело-голубые готовились и к быстрой казни от Ачимпонга, и к могучему камбэку с 0:2.

Мирча Луческу доверился старикам, потому что они надежнее любых дорогих новичков. Вместо Ивановича с личной зарплатой в 4,1 миллиона евро в старте выпрыгнул Александр Анюков (всего на год старше Бано), а вместо Эрнани на газон приземлился Маурисио (восьмой сезон в РФПЛ). Тем поразительнее, что в основе изначально не было места для Данни – лучшего футболиста «Зенита» в Бельгии. Шатов получил травму бедра и не сыграл против «Андерлехта», хотя, кажется, планировал.

Питерцы играли все так же варено, как и в первой встрече. Бельгийцы больше не наскакивали на Лодыгина и не смотрели, убежит ли Ачимпонг к воротам или нет. Нападение «Андерлехта» не функционировало, потому что, видимо, не должно было. До конца матча гости ни разу не пробили в створ, сравните хотя бы с семью выстрелами в первой игре. Рене Вайлер слишком рассчитывал на оборону – не было заметно, чтобы такой безвольный «Зенит» накреативил бы на два гола за 90 минут. Но тут Жулиано исполнил волшебство – серьезно, никто бы так не попал в ворота после падения Дзюбы.

Нельзя сказать, что весь первый тайм бразилец тащил «Зенит» в нападении. Скорее, он исполнял роль Халка при Данни. На «Петровском» властвовал только один игрок, чьи передачи летели точно в ноги Дзюбы, чьи рывки освобождали зоны для партнеров, чьи глаза видели больше остальных. И это был Данни. Почти приговор для петербургской команды, если ее лучший футболист царит почти 10 лет, а в 2017-м ему исполняется 34. Новых лидеров в «Зените» пока не нашли.

Ранний гол Жулиано запустил интригу, потому что до экстратаймов русскому клубу не хватало еще одного мяча. Питерцы никак не понимали арбитра, грек Сидиропулос пропускал много фолов и не давал карточек в моментах, которые нужно красить в желтый цвет. Из-за этого сине-бело-голубые лишились штрафных в нескольких эпизодах и получили более агрессивного соперника, которого было никак не остановить.

Футболисты «Зенита» больше кружили перед штрафной, чем внутри нее. Лавина опасных шансов все никак не рождалась в ногах хозяев, «Андерлехт» нужно было сносить и сшибать, но вместо этого Дзюба с Жулиано постоянно натыкались на плотную оборону. Но потом оказалось, что защиту можно мять и выбрасывать. Артем сначала четко замкнул быструю комбинацию в центре штрафной, а потом увидел ошибку Дешахта и подарил мяч на пустые ворота Жулиано. 3:0 – это было то, что нужно.

Бельгийцы даже не особо атаковали, чтобы не вылететь. Ачимпонг свинтил перед финальным свистком, а навал на Телина слабо работал – Кришито с Нету присматривали за единственной угрозой «Андерлехта». До 90-й минуты. Рядом со шведским (да, шведским) нападающим вроде бы находились и Миммо, и Хави Гарсия, но в ту секунду, когда мяч летел на голову Телина, исключить из игры форварда было некому.

«Зенит» проиграл не на «Петровском», а неделю назад в Бельгии. Местами в Петербурге было очень ярко, но очень натужно. Возможно, Луческу рассчитывал проскочить этот этап Лиги Европы, чтобы выйти на пик ближе к весне и решающим матчам, но «Андерлехт» не простил румынского коуча и высадил его пораньше. Русские клубы давно не проходили первый раунд плей-офф все вместе, без потерь по ходу, и оказалось, что из трех команд Премьер-лиги вылетела та, за которую меньше всего боялись.

И при этом Луческу пока не обновил «Зенит». Это все те же парни, способные перемолоть любого в топ-состоянии, но без грамотной работы ног они легко развалятся перед любым грамотным соперником. Все те же голы на последних минутах, все та же молитва перед мощным бразильцем. Все тот же Данни, выдавший четыре из пяти точных лонгболлов. Все та же безнадега в добавленное время, когда понятно, что не отыграться. Операция по спасению проходит удачно для всех – англичан, немцев, французов, вот для бельгийцев. Только не для нас.

«Зенит» – «Андерлехт» – 3:1 (3:3)

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