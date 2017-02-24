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«Фиорентина» вылетела от «Мёнхенгладбаха», ведя по сумме матчей 3:0

«Фиорентина» вылетела от «Мёнхенгладбаха», ведя по сумме матчей 3:0
Eurosport

57 мин. назад

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы завершился в пользу «Боруссии» – 4:2.

«Фиорентина» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – 2:4

Голы:

1:0 – Никола Калинич, 15’

2:0 – Борха Валеро, 29’

2:1 – Ларс Штиндль (с пенальти), 44’

2:2 – Ларс Штиндль, 47’

2:3 – Ларс Штиндль, 55’

2:4 – Андрес Кристенсен, 66’

  • В Мёнхенгладбахе победила «Фиорентина» – 1:0.
  • Жеребьевка раунда 1/8 финала пройдет 24 февраля в 15:00 по московскому времени.

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