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«Фиорентина» вылетела от «Мёнхенгладбаха», ведя по сумме матчей 3:0
Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы завершился в пользу «Боруссии» – 4:2.
«Фиорентина» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – 2:4
Голы:
1:0 – Никола Калинич, 15’
2:0 – Борха Валеро, 29’
2:1 – Ларс Штиндль (с пенальти), 44’
2:2 – Ларс Штиндль, 47’
2:3 – Ларс Штиндль, 55’
2:4 – Андрес Кристенсен, 66’
- В Мёнхенгладбахе победила «Фиорентина» – 1:0.
- Жеребьевка раунда 1/8 финала пройдет 24 февраля в 15:00 по московскому времени.
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