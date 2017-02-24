Eurosport
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу: «Нужно было играть намного проще»
Коуч рассказал об игровых проблемах и ближайших планах команды.
«В раздевалке говорили, что у нас остался только чемпионат. Сегодняшняя игра и большое желание игроков вселяют надежду. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.
Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто навалилась, и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот», – сказал Луческу на пресс-конференции.
- «Зенит» выиграл домашний матч первого раунда плей-офф Лиги Европы у «Андерлехта» (3:1), но уступил по сумме двух встреч (3:3) за счет гола соперника на выезде.
- «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, отставая от «Спартака» на 5 очков.
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