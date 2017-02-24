Один – дома. Почему «Зенит» вылетает из еврокубков

Весна 2009-го. «Зенит» в статусе победителя Кубка УЕФА вынимает два от «Удинезе», забивает один в Питере, а больше не может. 1/8 не пройдена, еврокубок улетает из Петербурга.

Август 2009-го. Дик Адвокат уволен, команду подхватил Анатолий Давыдов. Игроки явно в нокдауне – совсем не понимают, что их ждет. А самое противное, что им приходится тащиться на край континента и бегать против какого-то «Насьонала» с Мадейры. Гостевой матч отдан (3:4), зато перед ответным Нико Ломбертс с легкой брезгливостью заверил: ребята, да мы их пройдем, вы чего.

На «Петровском» «Зенит» забивает еще в первом тайме. К середине второго абсолютно перестает играть. На 89-й минуте португальцы пуляют в штрафную, Чонтофальски выходит, фальшивит, пропускает. До свидания, еврокубки. В теории вылет можно оправдать перестройкой: тем более, в чемпионате питерцы потом разнесли ЦСКА и стали третьими (с Адвокатом могли быть и шестыми).

Весна 2011-го. «Зенит» едет в Голландию, вынимает три от «Твенте», но явно рассчитывает, что отыграется дома. А потом случилась трагедия: в день матча на «Петровском» погибла Марина Малафеева. В итоге голов Широкова и Кержакова не хватило – нужен был еще один мяч. Обвинять «Зенит» никто не стал: спасибо, что вышли и показали характер.

Весна 2012-го. «Зениту» в плей-офф Лиги чемпионов попадается проходимая «Бенфика». После домашней победы 3:2 питерцы поехали в Лиссабон и создали ноль моментов, хотя одного гола, скорее всего, хватило бы для четвертьфинала.

Дальше все в таком же стиле. Весна 2013-го, «Зенит» – «Базель», Широков коряво бьет пенальти на 86-й минуте, сине-бело-голубые свободны. Апрель 2015-го, в Петербурге – «Севилья», на 85-й минуте Кевин Гамейро подписывает свидетельство о смерти.

Март 2016-го, опять «Бенфика», любимая 85-я минута, Николас Гайтан лупит головой по пустым воротам. Фаталити.

Теперь – «Андерлехт», примерно тот же убогий сценарий.

Итог прискорбен. За восемь лет у «Зенита» восемь вылетов от команд, которые котируются либо на том же уровне, либо ниже. Все восемь раз судьбу дуэли решал (по сути) один мяч – жестких разгромов не было.

Пять вылетов из восьми оформились на последних минутах. Четыре из пяти вылетов случились дома. Я присутствовал на трех из них («Базель», «Севилья», «Бенфика»), и скажу вам честно: похоронный стон «Петровского» забыть невозможно. В такие секунды кажется, что сейчас на дряхлый стадиончик обрушится небо, и дальше уже ничего не будет. Но это неправда – дальше будут точно такие же вылеты.

Почему так происходит?

Грустно это признавать, но проблема в массовой сытости. Когда требуется сверхусилие, чтобы сделать запас, «Зенит» включает режим профессионалов. «Мы старались, бились, уступили в равной борьбе, нам очень обидно», – вот типичная исповедь из микст-зоны.

В этом плане игроки напоминают офисных работников, которые ровно в 18:00 мчатся на лифте к первому этажу бизнес-центра, чтобы поскорее свалить. Перед праздниками у таких сотрудников короткие рабочие дни. У игроков «Зенита» перед отпуском – тоже.

Теорию подтверждают последние четыре года. 2013-й – питерцы в декабре влетели «Аустрии». 2014-й – словили хук от «Монако». 2015-й – 1:2 с «Гентом», 2016-й – 2:3 с АЗ.

Нужно понимать, что в «Зените» реально собраны профи. Они ворчат на Луческу (меганагрузка после АВБ), но делают все, что скажет Мистер. Слегка выбивается только Шатов – говорят, что при Виллаш-Боаше он почувствовал себя звездой, поэтому вальяжно работал на первых занятиях Мирчи и попал в его черный список. Альтернативное объяснение спада – травмы, о которых очень любит рассказывать агент Олега Герман Ткаченко.

У остальных в команде полный порядок – никто не хочет рисковать жирным контрактом. Чтобы понять, как деньги влияют на футболиста, можно изучить историю Кокорина. Недавно его бывший тренер Андрей Кобелев сказал, что Саша до сих пор не отошел после перехода в «Анжи». Да, он не сыграл там ни одного матча, но (по моей информации) получил несколько миллионов евро в качестве подъемных. После возвращения в «Динамо» эти деньги, естественно, никто не потребовал назад, и гениальный Кокорин дичайше разбогател за пару месяцев. Дагестанский бизнес-план идеален – жаль только, что голов у Александра больше нет. Зато есть много кроссовок – он и сам вряд ли помнит, сколько.

Метод решения проблемы всего один: основная и премиальная части зарплаты должны делиться так, чтобы футболистам было страшно вылетать. Чтобы они заколачивали голы до финального свистка, а в обороне играли так сконцентрированно, словно спасают от ударов не ворота, а новый мерс.

Да, после этой реформы в «Зенит» будут идти не так охотно, как сейчас, когда 33-летнему Ивановичу гарантируют больше 4 млн евро в год. Но те, кто наденет сине-бело-голубую футболку, едва ли вылетят на той же стадии, где голодный «Ростов» и страстный «Краснодар» спокойно прошли дальше.

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