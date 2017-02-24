Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

В ответных матчах первого раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» обыграл «Андерлехт», «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со «Спартой» и «Фенербахче» (1:1). Сумма очков достигла 45, что дает коэффициент 9,0, общий показатель равен 50,332 очка. Португалия имеет 49,332 балла.

Два российских клуба гарантировали участие в следующем раунде плей-офф. «Бенфика» и «Порту» сыграют вторые матчи Лиги чемпионов против «Боруссии» и «Ювентуса» 8 и 14 марта. На текущий момент Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов, которое позволяет отправить в еврокубки 6 клубов, в том числе 3 – в Лигу чемпионов с сезона-2018/19 (2 – напрямую, 1 – через квалификацию).

В таблице коэффициентов УЕФА уверенно лидирует Испания.

При вычете баллов за сезон-2012/13 Россия получит еще два очка преимущества над Португалией.

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