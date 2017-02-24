AFP

Тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо: «С такой игрой «Шахтеру» место в топ-4 Ла Лиги»

Тренер «Сельты»: «С такой игрой «Шахтеру» место в топ-4 Ла Лиги»
Eurosport

1 час назад

Высокая похвала после трудной победы в дополнительное время.

«После такой игры чувствуем себя эмоционально истощенными. Думаю, что наша игра и успех базировались на двух основных принципах – концентрации и правильных эмоциях. Благодарю «Шахтер», сегодня получился замечательный футбольный вечер.

Наш вратарь сыграл отлично, как и голкипер соперника, ведь игра была открытой. Я считаю, что риск был уместен. Иногда я даже угадываю. У нас был определенный план на игру, мы рисковали с перестановками игроков, но они оправдались.

С такой игрой «Шахтер» был бы среди команд топ-4 в Испании», – приводит слова тренера «Сельты» Футбол 24.

  • «Шахтер» выиграл первый матч на выезде (1:0), но пропустил гол в добавленное время с пенальти Яго Аспаса. В овертайме Густаво Кабраль на 108 минуте обеспечил итоговую победу «Сельте» (2:1 по сумме матчей).
  • В чемпионате Украины «Шахтер» уверенно лидирует с 50 очками.

Следите за новостями Лиги Европы

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как НХЛ превращается в Mortal Kombat

04:46
Популярные видео
Страшная ссадина Доулла, которая будет мерзко сочиться и заживать минимум года полтора
2 469 просмотров17 ч
Лазерный выстрел Кузнецова, после которого даже хоккеисты не поняли, что это гол
7 851 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться