AFP
Тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо: «С такой игрой «Шахтеру» место в топ-4 Ла Лиги»
Высокая похвала после трудной победы в дополнительное время.
«После такой игры чувствуем себя эмоционально истощенными. Думаю, что наша игра и успех базировались на двух основных принципах – концентрации и правильных эмоциях. Благодарю «Шахтер», сегодня получился замечательный футбольный вечер.
Наш вратарь сыграл отлично, как и голкипер соперника, ведь игра была открытой. Я считаю, что риск был уместен. Иногда я даже угадываю. У нас был определенный план на игру, мы рисковали с перестановками игроков, но они оправдались.
С такой игрой «Шахтер» был бы среди команд топ-4 в Испании», – приводит слова тренера «Сельты» Футбол 24.
- «Шахтер» выиграл первый матч на выезде (1:0), но пропустил гол в добавленное время с пенальти Яго Аспаса. В овертайме Густаво Кабраль на 108 минуте обеспечил итоговую победу «Сельте» (2:1 по сумме матчей).
- В чемпионате Украины «Шахтер» уверенно лидирует с 50 очками.
Следите за новостями Лиги Европы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте