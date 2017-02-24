Eurosport
В 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой»
Определились пары 1/8 Лиги Европы.
В 1/8 Лиги Европы между собой сыграют:
«Сельта» – «Краснодар»
АПОЭЛ – «Андерлехт»
«Шальке» – «Боруссия» Мёнхенгладбах
«Лион» – «Рома»
«Ростов» – «Манчестер Юнайтед»
«Олимпиакос» – «Бешикташ»
«Гент» – «Генк»
«Копенгаген» – «Аякс»
- Первые матчи 1/8 Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные – 16.
- Финал турнира пройдет на «Френдс Арене» в Стокгольме.
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