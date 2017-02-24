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В 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой»

В 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» – с «Сельтой»
Eurosport

33 мин. назад

Определились пары 1/8 Лиги Европы.

В 1/8 Лиги Европы между собой сыграют:

«Сельта» – «Краснодар»

АПОЭЛ – «Андерлехт»

«Шальке» – «Боруссия» Мёнхенгладбах

«Лион» – «Рома»

«Ростов» – «Манчестер Юнайтед»

«Олимпиакос» – «Бешикташ»

«Гент» – «Генк»

«Копенгаген» – «Аякс»

  • Первые матчи 1/8 Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные – 16.
  • Финал турнира пройдет на «Френдс Арене» в Стокгольме.

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