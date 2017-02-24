Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для «МЮ» во всех аспектах»

«Это плохой жребий во всех аспектах. Нас ждет далекий и тяжелый перелет в непростой период.

«Ростов» – очень сложный соперник. Он провел отличную кампанию в Лиге чемпионов, обыграл «Аякс» и «Андерлехт» в плей-офф. Ростовчане оказались в одной группе с «Баварией» и «Атлетико», но обыграли мюнхенцев дома. Они заняли третье место и выбили ПСВ. Это очень сильная команда.

Я хорошо знаю Курбана Бердыева: мы встретились, когда я тренировал «Интер», а он – «Рубин». Перед нами предстанет команда, играющая в оборонительный футбол, сильная физически.

Это очень плохой жребий. Но после матчей с «Саутгемптоном» и «Борнмутом» мы сосредоточимся на «Ростове» и попытаемся победить», – цитирует Моуринью ESPN.

«Ростов» примет «МЮ» 9 марта. 16 марта команды сойдутся вновь на «Олд Траффорд».

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