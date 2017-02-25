AFP

Игроки АЗ компенсируют фанатам выезд в «Лион», где они сгорели 1:7

Игроки АЗ компенсируют фанатам выезд в «Лион», где они сгорели 1:7
Eurosport

59 мин. назад

Совестливый поступок.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы АЗ на выезде потерпел сокрушительное поражение от «Лиона» – 1:7. За позором любимцев с трибун «Стад де Люмьер» наблюдали 660 голландских болельщиков, которым возместят страдания. Каждый из поклонников, посетивших Лион, получит возможность бесплатно попасть на любой из четырех оставшихся выездных матчей команды в чемпионате против «Фейенорда», «Аякса», «Хераклеса» или НЕК.

«Мы понимаем, что подвели болельщиков. Было приятно видеть такое их количество в Лионе, куда они приехали поддержать нас. Очень обидно, что борьба завершилась для нас таким образом. Поэтому мы хотели бы сделать подобный жест – это наименьшее, что мы можем сделать», – заявил капитан команды Рон Влаар в интервью официальному сайту клуба.

  • По сумме двух встреч АЗ уступил «Лиону» 2:11 и завершил борьбу в Лиге Европы.
  • В чемпионате Голландии клуб из Алкмаара идет пятым, уступая лидирующему «Фейенорду» 24 очка.
  • «Лион» в 1/8 Лиги Европы встретится с «Ромой».

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