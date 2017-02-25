«Пристегните ремни». Пресс-служба УЕФА подшутила над Жозе Моуринью после жеребьевки Лиги Европы

Перед церемонией жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы португалец отметил, что не хочет соперника, на выездной матч с которым придется долго лететь. «МЮ» достался «Ростов», для гостевой встречи с которым англичане преодолеют 3 тысячи километров на самолете.

Пресс-служба УЕФА не упустила шанс и пошутила над Жозе, сопроводив результат жеребьевки подписью: «Пристегните ремни».

Матчи «Ростова» и «МЮ» состоятся 9 и 16 марта.

Первый матч пройдет в Ростове.

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