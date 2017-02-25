AFP

«Пристегните ремни». Пресс-служба УЕФА подшутила над Жозе Моуринью после жеребьевки Лиги Европы

«Пристегните ремни». Пресс-служба УЕФА подшутила над Моуринью после жеребьевки Лиги Европы
Eurosport

7 мин. назад

Европейские SMM – тонкие тролли.

Перед церемонией жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы португалец отметил, что не хочет соперника, на выездной матч с которым придется долго лететь. «МЮ» достался «Ростов», для гостевой встречи с которым англичане преодолеют 3 тысячи километров на самолете.

Пресс-служба УЕФА не упустила шанс и пошутила над Жозе, сопроводив результат жеребьевки подписью: «Пристегните ремни».

  • Матчи «Ростова» и «МЮ» состоятся 9 и 16 марта.
  • Первый матч пройдет в Ростове.

Сетка Лиги Европы

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Молчанине Овечкина и Кузнецова не помешало «Вашингтону» одержать 13-ю победу подряд

02:37
Популярные видео
Худобин сбил короны с игроков «Лос-Анджелеса», отразив 27 бросков
 763 просмотровВчера в 13:04
Бурмистров и Анисимов набрали 3 очка в дикой перестрелке «Аризоны» и «Чикаго»
 702 просмотровВчера в 13:00
А еще вам может понравиться