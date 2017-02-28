«МЮ» оплатит фанатам визы для поездки на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом»

Руководство манкунианцев существенно облегчит болельщикам поездку на первый матч Лиги Европы в Ростов: каждому из 500 поклонников клуб оплатит визу стоимостью 138 евро.

На такой шаг английский клуб сподвиг тот факт, что их фанатам придется потратить значительные средства на преодоление 3,2 тысячи километров до России. Чтобы вернуть деньги, болельщикам необходимо будет подать документы в визовом центре Манчестера, а затем отправить квитанцию в клуб.

Матчи «Ростова» и «МЮ» состоятся 9 и 16 марта.

Первая встреча пройдет в Ростове.

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