«МЮ» заранее обеспечит безопасность фанатов в Ростове на матче Лиги Европы

«Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать нюансы. Для обеспечения безопасности болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.

Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков. Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита», – сообщила пресс-служба «МЮ» «Чемпионату».

Матч Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону состоится 9 марта.

«Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России.

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