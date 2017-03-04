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Игрок «МЮ» Генрих Мхитарян не сыграет с «Ростовом», но может восстановиться к матчу с «Челси»

Мхитарян не сыграет с «Ростовом», но может восстановиться к матчу с «Челси»
Eurosport

11 мин. назад

Шансы желто-синих повышаются.

«Мхитарян до сих пор травмирован. Он не восстановится к ближайшей игре. Полагаю, в течение следующей недели он поправится. Прежде всего, к выезду на «Стэмфорд Бридж»», – сказал телеканалу «МЮ» главный тренер Жозе Моуринью.

  • Генрих Мхитарян получил травму подколенного сухожилия 22 февраля в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0).
  • В 24 матчах сезона-2016/17 Мхитарян забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
  • 4 марта «МЮ» сыграет дома с «Борнмутом» в АПЛ, 9 марта поедет в гости к «Ростову» на игру 1/8 финала Лиги Европы, а 13 марта поспорит с «Челси» за выход в полуфинал Кубка Англии.

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