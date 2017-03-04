AFP
Жозе Моуринью: «Если мы обыграем «Ростов», то всерьез задумаемся о победе в Лиге Европы»
Португалец ищет мотивацию для продолжения еврокубковой борьбы.
Перед матчем 27-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» Жозе Моуринью рассказал целях команды в ЛЕ.
«Лига Европы очень сложна, но она является целью для нас. Если переиграем «Ростов», то окажемся в четвертьфинале и всерьез задумаемся о победе в турнире. В ближайшее время мы сыграем с «Челси», с «Борнмутом» и дважды с «Ростовом» – только после этого мы будем смотреть на результаты и думать о победе в еврокубке», – заявил Моуринью Sky Sports.
- Матчи «Ростова» и «МЮ» состоятся 9 и 16 марта.
- Первая встреча пройдет в Ростове.
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