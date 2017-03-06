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«Манчестер Юнайтед» порекомендовал фанатам не носить клубную атрибутику в Ростове-на-Дону

«Манчестер Юнайтед» порекомендовал фанатам не носить клубную атрибутику в Ростове-на-Дону
Eurosport

1 час назад

Руководство манкунианцев пугают истории о российских футбольных хулиганах.

Английский клуб обеспокоен здоровьем болельщиков, отправляющихся на матч 1/8 финала Лиги Европы в Россию.

Фанатов призвали не носить цвета «красных дьяволов», ходить по улицам группами и не обращать на себя внимание. Манкунианцы опасаются, что их поклонники станут жертвами футбольных бандитов.

  • Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта.
  • Ответная встреча пройдет в Манчестере 16 числа.
  • В Ростове-на-Дону ожидается 400 болельщиков из Манчестера.

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