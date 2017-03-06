AFP
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты»
Форвард не поможет команде в Виго.
Игрок получил повреждение в матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака». Федор покинул поле на 80-й минуте, когда у команды не оставалось замен.
Смолов прошел медобследование, которое не выявило точный характер повреждения. Форварда ждет повторная встреча с врачами в ближайшее время. На выездной матч в Испанию игрок не полетит, сообщает «Спорт-Экспресс».
По некоторым данным, у Федора проблемы с задней поверхностью бедра.
- Матч «Сельта» – «Краснодар» состоится 9 февраля в 23:05 (мск).
- Смолов лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги-2016/17. На счету форварда 11 голов в 13 матчах.
- С 6 голами Федор делит седьмую строчку в таблице лучших бомбардиров Лиги Европы.
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