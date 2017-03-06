AFP

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты»

Смолов пропустит первый матч против «Сельты»
Eurosport

1 час назад

Форвард не поможет команде в Виго.

Игрок получил повреждение в матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака». Федор покинул поле на 80-й минуте, когда у команды не оставалось замен.

Смолов прошел медобследование, которое не выявило точный характер повреждения. Форварда ждет повторная встреча с врачами в ближайшее время. На выездной матч в Испанию игрок не полетит, сообщает «Спорт-Экспресс».

По некоторым данным, у Федора проблемы с задней поверхностью бедра.

  • Матч «Сельта» – «Краснодар» состоится 9 февраля в 23:05 (мск).
  • Смолов лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги-2016/17. На счету форварда 11 голов в 13 матчах.
  • С 6 голами Федор делит седьмую строчку в таблице лучших бомбардиров Лиги Европы.

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