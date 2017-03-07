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«Не берите ушанки, у нас тепло». «Ростов» ответил «МЮ» в твиттере

«Не берите ушанки, у нас тепло». «Ростов» ответил «МЮ» в твиттере
Eurosport

7 мин. назад

Ростов-на-Дону удивит англичан, но точно не погодой.

Во вторник днем «МЮ» в твиттере сообщил о вылете в Россию на матч Лиги Европы. «Ростов» отреагировал оперативно: «У нас тепло, не берите с собой ушанки».

  • «Ростов» примет «МЮ» 9 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
  • В день матча в Ростове-на-Дону будет от 7 до 12 градусов выше нуля.
  • В 1/16 финала донской клуб прошел «Спарту» (4:0, 1:1), а «МЮ» справился с «Сент-Этьеном» (3:0, 1:0).

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