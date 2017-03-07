Eurosport

Билет на матч «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» выставили на продажу за 1 миллион рублей

Билет на матч «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» выставили на продажу за 1 миллион рублей
Eurosport

33 мин. назад

Для всего остального есть Master Card.

Объявление появилось на сайте Avito. Неизвестный из Таганрога выставил на продажу билет на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ» за миллион рублей. Номинал проходного квитка – тысяча рублей.

В сети можно найти более бюджетные способы попасть на стадион. В самом Ростове-на-Дону предлагают купить два билета в Восточный сектор за 100 тысяч рублей. Всего за 20 тысяч можно приобрести квитки в Западный сектор, сообщает RT.

  • Встреча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 21:00 мск.
  • Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы.

Все расклады Лиги Европы

Больше безумных объявлений с Avito в телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Оттава» и «Бостон» впрыснули в зрителей инъекцию из 6 крутых шайб

02:06
Популярные видео
Watts 7 Short Version
 23 просмотров5 ч
Овечкин не разрушил безголевое проклятие и внезапно проиграл «Далласу»
 369 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться