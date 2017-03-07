Билет на матч «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» выставили на продажу за 1 миллион рублей

Объявление появилось на сайте Avito. Неизвестный из Таганрога выставил на продажу билет на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ» за миллион рублей. Номинал проходного квитка – тысяча рублей.

В сети можно найти более бюджетные способы попасть на стадион. В самом Ростове-на-Дону предлагают купить два билета в Восточный сектор за 100 тысяч рублей. Всего за 20 тысяч можно приобрести квитки в Западный сектор, сообщает RT.

Встреча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы.

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