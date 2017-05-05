Жозе Моуринью: «Рэшфорд на 30 минут задерживался после тренировок, чтобы отработать штрафные удары»

Главный тренер «МЮ» после победы над «Сельтой» в первом полуфинале Лиги Европы (1:0) рассказал о том, как Рэшфорд готовился к матчу.

«Маркус на 30 минут задерживался после тренировок, чтобы отработать штрафные удары, ожидая своего шанса», – заявил Моуринью.

Маркус забил победный мяч «Юнайтед» со штрафного.

На счету 19-летнего Рэшфорда 11 голов и 6 ассистов в 48 матча за «дьяволов» в сезоне-2016/17.

Ответная встреча между «МЮ» и «Сельтой» состоится 11 мая на «Олд Траффорд».

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