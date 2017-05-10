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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин: «Хочу выиграть Лигу Европы в следующем сезоне»

Семин: «Хочу выиграть Лигу Европы в следующем сезоне»
Eurosport

2 ч. назад

Хорошее желание на юбилей.

«Чего пожелаю себе как тренеру? Хм. Вот знаете, у нас с Газзаевым давнее соперничество. Валера взял Кубок УЕФА. Так вот: я тоже хочу выиграть еврокубок.

Лигу Европы, например, в следующем сезоне. И это не мечты Манилова – уверен, что с «Локомотивом» ничего невозможного нет», – сказал Семин в интервью «МК».

  • Клубы из России дважды побеждали в предшественнике Лиги Европы Кубке УЕФА: ЦСКА в сезоне-2004/05 и «Зенит» в сезоне-2007/08.
  • «Локомотив» выступит в Лиге Европы-2017/18 на правах обладателя Кубка России.
  • 11 мая Юрию Семину исполнится 70 лет.

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