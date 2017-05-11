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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и попал в финал Лиги Европы
В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1.
«Манчестер Юнайтед» – «Сельта» – 1:1
Гол:
1:0 – Маруан Феллайни, 17'
1:1 – Факундо Ронкалья, 85'
Удаление:
Факундо Ронкалья («Сельта»), 87'
Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), 87'
- В первом матче «МЮ» победил «Сельту» – 1:0.
- В финале Лиги Европы «Манчестер» встретится с «Аяксом», выигравшем у «Лиона».
- Решающий матч пройдет 24 мая на шведской «Френдс-Арене», начало – в 21:45 (мск).
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