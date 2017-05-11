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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и попал в финал Лиги Европы

«МЮ» сыграл вничью с «Сельтой» и попал в финал
Eurosport

4 ч. назад

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Сельтой» – 1:1.

«Манчестер Юнайтед» – «Сельта» – 1:1

Гол:

1:0 – Маруан Феллайни, 17'

1:1 – Факундо Ронкалья, 85'

Удаление:

Факундо Ронкалья («Сельта»), 87'

Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), 87'

  • В первом матче «МЮ» победил «Сельту» – 1:0.
  • В финале Лиги Европы «Манчестер» встретится с «Аяксом», выигравшем у «Лиона».
  • Решающий матч пройдет 24 мая на шведской «Френдс-Арене», начало – в 21:45 (мск).

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