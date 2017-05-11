Eurosport
Маркус Рэшфорд и Генрих Мхитарян сыграют в атаке «МЮ» в матче против «Сельты»
Команды проведут ответный матч полуфинала Лиги Европы.
Моуринью выпустит в старте следующих игроков:
Серхио Ромеро, Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Эрик Байи, Маттео Дармиан, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Маркус Рэшфорд.
Состав «Сельты» выглядит следующим образом:
Серхио Альварес, Густаво Кабраль, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Неманья Радоя, Даниэль Васс, Пионе Систо, Яго Аспас, Йон Гвидетти, Хонни Кастро, Пабло Эрнандес.
Текстовая трансляция матча на Eurosport.ru.
- Матч пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 21:45 мск.
- В первой игре сильнее оказался «МЮ» – 1:0.
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