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Маркус Рэшфорд и Генрих Мхитарян сыграют в атаке «МЮ» в матче против «Сельты»

Рэшфорд и Мхитарян сыграют в атаке «МЮ» в матче против «Сельты»
Eurosport

3 ч. назад

Команды проведут ответный матч полуфинала Лиги Европы.

Моуринью выпустит в старте следующих игроков:

Серхио Ромеро, Антонио Валенсия, Дэйли Блинд, Эрик Байи, Маттео Дармиан, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Джесси Лингард, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Маркус Рэшфорд.

Состав «Сельты» выглядит следующим образом:

Серхио Альварес, Густаво Кабраль, Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Неманья Радоя, Даниэль Васс, Пионе Систо, Яго Аспас, Йон Гвидетти, Хонни Кастро, Пабло Эрнандес.

Текстовая трансляция матча на Eurosport.ru.

  • Матч пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 21:45 мск.
  • В первой игре сильнее оказался «МЮ» – 1:0.

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