Маруан, замах. 4 вещи, которые мы узнали из победы «Манчестер Юнайтед» над «Сельтой» в Лиге Европы

Феллайни нужен этому «Юнайтед»

Чудесным образом в красной части Манчестера собрались двое мужчин, о которых болельщики не могут договориться – топ или флоп. Первый – Майкл Каррик. После манкунианского дерби Хосеп Гвардиола без иронии сказал, что он большой фанат Каррика: «Майкл – один из лучших опорников, которых я видел в жизни». При этом половина фанатов «МЮ» без сожаления выбросили бы капитана из ростера – слишком медленный, слишком долгий, слишком оборонительный.

Второй – как раз Маруан Феллайни. Бельгиец превратился в игрока ротации, часто выходит на последних минутах и неважно, нужно отыграться или удержать разницу. Мохнатый хав привозит пенальти (как с «Эвертоном») и удаления (как с «Ман Сити»), но часто добавляет агрессии и опасности в воздухе. «Понимаю, почему трибуны свистят Феллайни, – это уже речь Моуринью. – Но Маруан важен для меня как игрок и как человек, поэтому он всегда будет под моей защитой».

В игре с «Сельтой» убийственный треугольник в центре – Эррера-Погба-Феллайни – переживал нападение галисийцев и выплюнул каждого из форвардов. Голевое подключение Маруана помогло «МЮ» захватить темп и инициативу – при счете 1:0 британцы бы не чувствовали себя так уверенно.

Мхитарян хорош

Окей, об этом мы узнали не в матче Лиги Европы, а где-то в середине боксинг-дэй, но все равно. Игра с «Сельтой» стала лишним подтверждением, что у Генриха и Моуринью не было конфликта на старте сезона. Такую вдохновенную игру трудно не замечать на тренировках, Жозе – не враг себе, чтобы игнорировать потенциально полезного футболиста.

За 77 минут Мхитарян совершил пять удачных обводок – это больше, чем всех парней из этого матча вместе взятых. «Юнайтед» не была нужна ударная мощь в атаке, но Мики точно был тем человеком, который напоминал «Сельте», что может прикончить ее в любой момент.

Рэшфорд – новый Ибрагимович

Молодой британец выскочил из дубля «Юнайтед» в прошлом сезоне и очаровал всех щенячьей трогательностью. В этом сезоне его посадили под Златаном и подкармливали редкими выходами в старте, когда позволял Ибрагимович (или не позволяла форма шведа). Фланговая игра сковывала Маркуса, хотя и там он смотрится грозно, пусть и немного прямолинейно.

Травма Ибры четче высветила изменения в действиях Рэшфорда на поле. Он получил больше свободы впереди и теперь надвигается на защитника при дриблинге, будто на носочках – типичный Златан. «Он очень сильно влияет на молодых, – соглашается Рэшфорд. – Сейчас я по-другому вижу ситуацию, когда смещаюсь на край, не так, как в прошлом сезоне. Это вещи, которых не было внутри меня. Мое развитие идет полным ходом».

Ассист на Феллайни получился абсолютно златановским – из глубины, крученой подачей, с ясным видением подключающегося партнера. «Юнайтед» нужно продлить контракт с Ибрагимовичем хотя бы для того, чтобы прогрессировали другие клубные янгстеры.

«МЮ» не выдерживает при давлении

Один из первых признаков увядания Моуринью. Особенный делал все, как всегда – согласился с владением мячом «Сельты» и опустил половину команды в оборону. Лучшие примеры – «Интер» в полуфинале ЛЧ с «Барсой» и «Реал» практически в любом Класико. С этими испанцами такой трюк работал до последних минут, но все же засбоил. Факундо Ронкалья забивал в абсолютном одиночестве в штрафной, ни один защитник не прикрывал его при финальном навале.

Что странно: Моуринью одобрил футболистов из этого состава, но они не борются за него так, как это делали Матерацци, Эссьен или Серхио Рамос. В этом сезоне «МЮ» терял очки 24 раза. Если исключить нулевые ничьи – 17 раз. В 6 матчах из 17 «дьяволы» пропускали решающий мяч после 80-й минуты, плюс гол на 79-й от «Суонси» в предпоследнем туре АПЛ. Трудно представить, чтобы «Челси» или «Интер» лучших времен Жозе допустили бы такое.

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