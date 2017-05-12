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Жозе Моуринью: «Будет справедливо, если в финале Лиги Европы сыграет Ромеро, а не Де Хеа»

Моуринью: «Будет справедливо, если в финале Лиги Европы сыграет Ромеро, а не Де Хеа»
Eurosport

1 час назад

Тренер «МЮ» заранее определился с вратарем в решающем матче турнира.

Португалец после выхода команды в финал Лиги Европы объявил, что планирует выпустить в основном составе на решающий матч Серхио Ромеро, а не Давида де Хеа. Испанец провел в еврокубках три стартовых игры – против «Фейенорда» и дважды против «Фенербахче», – после чего в остальных встречах ворота защищал Ромеро.

«У нас нет дилеммы. Де Хеа и Ромеро – два фантастических вратаря. Думаю, будет справедливо, если в финале сыграет Серхио, а Давид согласится с этим. Он уже играл в Лиге Европы и в случае победы тоже будет ее частью.

За свою карьеру я ни разу не видел, чтобы оба вратаря были так дружелюбны друг к другу, потому что их позиция подразумевает серьезное соперничество, особенно, если оба игрока находятся на одном уровне. Они друзья и все время поддерживают друг друга», – заявил Моуринью Daily Mail.

  • В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» по сумме двух встреч переиграл «Сельту» – 2:1.
  • В решающем матче манкунианцы встретятся с «Аяксом», обыгравшим «Лион» – 5:4.
  • Финал турнира состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.

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