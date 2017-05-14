17-летний футболист «Аякса» остался праздновать выход в финал с фанами и завел публику

11 мая «Аякс» проиграл на выезде «Лиону» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 1:3, но и этого результата хватило голландцам для прохода в финал.

Болельщики гостевой команды долго не покидали стадион, празднуя выход в финал. Разделить радость с поклонниками остался 17-летний защитник Маттейс де Лигт, выступивший в роли заводилы трибун.

Финал Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 24 мая в Стокгольме.

Де Лигт провел 21 официальный матч в сезоне-2016/17 и забил 3 гола.

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