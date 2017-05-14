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Фанаты «Аякса» спели Боба Марли с бездомным артистом и сделали его богаче

Фанаты «Аякса» спели Боба Марли с бездомным артистом и сделали его богаче
Eurosport

4 мин. назад

Выезд во Францию получился ярким.

Приезд голландцев в Лион стал праздником для местных бездомных артистов. По меньшей мере, для одного. Болельщики голландского клуба забомбардировали уличного музыканта монетами, образовали круг и все вместе исполнили песню Боба Марли Three Little Birds.

  • Матч «Лион» – «Аякс» состоялся 11 мая – в день смерти Боба Марли.
  • «Аякс» проиграл «Лиону» со счетом 1:3, но этого результата хватило голландцам для выхода в финал.
  • За трофей «Аякс» сразится с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Стокгольме 24 мая.

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