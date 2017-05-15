Жозе Моуринью в 2013 году: «Я бы не хотел побеждать в Лиге Европы»

Журналисты The Independent вспомнили слова Жозе Моуринью о Лиге Европы в 2013 году. Тогда португалец только вернулся в «Челси», сменив Рафаэля Бенитеса, с которым «синие» выиграли второй по значимости еврокубок.

«Я бы не хотел побеждать в Лиге Европы. Победа в этом турнире стала бы для меня большим разочарованием. Не хочу, чтобы мои футболисты считали Лигу Европы нашим турниром», – заявил тогда Жозе.

Спустя четыре года Моуринью с «МЮ» дошел до финала Лиги Европы. После ответного полуфинала с «Сельтой» Особенный не мог сдержать слез радости, а его слова на пресс-конференции слегка отличались от высказываний четырехлетней давности.

«Спустя 14 матчей мы дошли до финала. Если мы выиграем Лигу Европы я буду более чем счастлив. Это будет восхитительно. Это шанс взять трофей, шанс вернуться в Лигу чемпионов, шанс завершить сезон идеальным образом», – гордился Моуринью.

Жозе выиграл предшественника Лиги Европы Кубок УЕФА в 2003 году с «Порту». Спустя год Жозе привел «драконов» к триумфу в Лиге чемпионов.

Финал Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Стокгольме 24 мая.

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