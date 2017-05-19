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17-летний игрок «Аякса» – о Поле Погба: «Кройф говорил: «Не видел, чтобы денежный мешок забивал»
Маттейс де Лигт за словом в карман не лезет.
17-летний защитник «Аякса» достойно ответил на провокационный вопрос относительно финала Лиги Европы.
«Погба стоит больше, чем все игроки «Аякса» вместе взятые? «Я никогда не видел, чтобы денежный мешок забивал голы», – так говаривал Йохан Кройф. Если мы покажем умную и храбрую игру, у нас точно будут шансы на победу», – приводит слова Де Лигта VoetbalPrimeur.nl.
- Финал Лиги Европы «Аякс» – «МЮ» пройдет в Стокгольме 24 мая.
- Трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся манкунианцам в 105 млн евро.
- По данным Transfermarkt, весь состав «Аякса» оценивается в 104,08 млн евро.
- Де Лигт, начавший сезон-2016/17 в молодежной команде, отыграл 28 матчей за основу «Аякса».
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