17-летний игрок «Аякса» – о Поле Погба: «Кройф говорил: «Не видел, чтобы денежный мешок забивал»

17-летний защитник «Аякса» достойно ответил на провокационный вопрос относительно финала Лиги Европы.

«Погба стоит больше, чем все игроки «Аякса» вместе взятые? «Я никогда не видел, чтобы денежный мешок забивал голы», – так говаривал Йохан Кройф. Если мы покажем умную и храбрую игру, у нас точно будут шансы на победу», – приводит слова Де Лигта VoetbalPrimeur.nl.

Финал Лиги Европы «Аякс» – «МЮ» пройдет в Стокгольме 24 мая.

Трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся манкунианцам в 105 млн евро.

По данным Transfermarkt, весь состав «Аякса» оценивается в 104,08 млн евро.

Де Лигт, начавший сезон-2016/17 в молодежной команде, отыграл 28 матчей за основу «Аякса».

Все-все-все главные истории в вашем телеграме