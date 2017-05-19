Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Аякс» не должен играть в Лиге Европы»

«Аякс» – лигочемпионская команда. Они пришли из Лиги чемпионов. Я всегда не согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в течение одного сезона. Они должны были отправиться домой.

Лига Европы – турнир для команд, которые попадают туда, как мы. Мы заняли пятое место в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы начали выступать в этом турнире с самого начала, и нам пришлось сражаться за, чтобы оказаться там, где мы есть», – цитирует Моуринью Daily Mail.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая.

Игра состоится на «Френдс Арене» в Стокгольме.

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