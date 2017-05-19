Getty Images

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Аякс» не должен играть в Лиге Европы»

Моуринью: «Аякс» не должен играть в Лиге Европы»
Eurosport

21 мин. назад

Португалец считает, что одна команда не может играть в двух еврокубках в течение сезона.

«Аякс» – лигочемпионская команда. Они пришли из Лиги чемпионов. Я всегда не согласен с этим. Думаю, команда не должна играть в двух еврокубках в течение одного сезона. Они должны были отправиться домой.

Лига Европы – турнир для команд, которые попадают туда, как мы. Мы заняли пятое место в прошлом сезоне и попали в Лигу Европы. Мы начали выступать в этом турнире с самого начала, и нам пришлось сражаться за, чтобы оказаться там, где мы есть», – цитирует Моуринью Daily Mail.

  • Финал Лиги Европы пройдет 24 мая.
  • Игра состоится на «Френдс Арене» в Стокгольме.

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Трейлер гонки Preakness Stakes

01:01
Популярные видео
Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме
 813 просмотров9 ч
Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017
3 197 просмотровВчера в 10:13
А еще вам может понравиться