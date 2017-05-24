Златан Ибрагимович, Луи ван Гал и еще 5 человек, которые связывают «Манчестер Юнайтед» и «Аякс»

Луи ван Гал

В Амстердаме: Луи в 1991-м из помощника дорос до главного и превратил клуб в звериную ферму – выращивал монстров, выигрывал все и продавал их за бешеные деньги. Пожалуй, Ван Гал – последний великий тренер амстердамской команды, лучше сочетать успех и развитие футболистов не получалось ни у кого.

В Манчестере: Глэйзеры выписали возрастного голландца под перестройку «МЮ», увидели в ростере Лингарда, Янузая и Рэшфорда, наслушались о философии и выгнали тренера через два дня после победы в Кубке Англии. The Mirror уверяет, что об отставке Ван Гал узнал по телефону от Моуринью.

Факт из жизни: когда Луи тренировал АЗ, то пришел посмотреть на женскую команду. «Он провел всего два занятия, но они шли целую вечность, – вспоминает футболистка Джесс Фишрок. – Ван Гал постоянно кричал: «Стоп, сначала», если кто-то выполнял упражнения не на 100 процентов. Это выглядит впечатляюще и безумно одновременно».

Златан Ибрагимович

В Амстердаме: в 2000-м швед приезжал на просмотр в «Арсенал» и даже сфотографировался в футболке «канониров», но вернулся в «Мальмё» и подписал контракт с «Аяксом». В Голландии Златан забивал после турбопроходов, навсегда подружился с Максвеллом, сломал ногу одноклубнику Ван дер Варту и уехал в «Ювентус» за 16 миллионов евро.

В Манчестере: Ибра перевез свои таланты в «МЮ» к Жозе Моуринью, забил 17 мячей и порвал связки колена в ненужной игре с «Андерлехтом». В 35 лет форвард решился на новый вызов в карьере и доказал, что король. «Вот для чего мы его купили», – посмеялся Погба после финала Кубка Лиги. «Это тебя купили, я пришел бесплатно», – отфехтовал Златан. Англии его будет не хватать.

Факт из жизни: после травмы Ибрагимовича пошли слухи о его трансфере в «Наполи». Оказалось, они циркулируют из-за одного итальянца. «Во Франции очень любят сериал «Гоморра», – сказал актер Сальваторе Эспозито. – Когда я приезжал на базу «ПСЖ» в прошлом году, то почти убедил Златана перейти в «Наполи», потому что ему очень нравится сериал и мой персонаж».

Дэйли Блинд

В Амстердаме: сын легенды «Аякса» рос типичным опорником, тух в аренде, а потом расцвел на левом краю обороны. Перед ЧМ-2014 Блинд вернулся в центр полузащиты, выиграл звание «Футболист года», но поехал в сборную фланговым игроком. Через Бразилию Дэйли прилетел на «Олд Траффорд».

В Манчестере: Ван Гал знал об универсальности парня, поэтому затыкал им дыры. В первом сезоне Блинд действовал на фланге и в опорной зоне, но в следующем уже был центрбеком. При Моуринью голландец начал чемпионат в основе, но после пары ошибок съехал в резерв.

Факт из жизни: «Самый медленный игрок «МЮ»? – переспросил Уэйн Руни. – Я бы назвал Дэйли Блинда. Он берет свое мозгами, но если бегать с Блиндом наперегонки, он придет последним. Прости, Дэйли».

Йорди Кройф

В Амстердаме: сын Святого Йохана не играл за основную команду «Аякса», но семь лет оттарабанил в академии голландцев. Как раз тогда Кройф-старший реформировал молодежную политику и перевел все команды на 4-3-3, но от этого атакующий хав Йорди только выиграл.

В Манчестере: в 1996-м Йохан вернулся из Барселоны в Амстердам и забрал с собой сына. Внезапно Кройфом-младшим заинтересовался «МЮ». «Фергюсон гостил у нас дома и заверил папу, что позаботится обо мне как о своем ребенке», – вспоминает Йорди. Но в Англии футболист только травмировался и из-за этого проиграл конкуренцию парням из класса-92.

Факт из жизни: в начале января 2017-го спортивный директор «Маккаби» из Тель-Авива Йорди Кройф уволил тренера, не нашел никого и руководил командой сам. Израильтяне выиграли восемь матчей из девяти, а потом Йорди уволил себя с этого поста. «Это было трудным решением», – пошутил голландец.

Арнольд Мюрен

В Амстердаме: впервые в «Аяксе» Арнольд оказался за компанию с братом – Герри уже был в старте той команды Кройфа и Нескенса, а его младшенький смотрел на всех со скамейки. За игровой практикой левый вингер Мюрен ушел в «Твенте», а вернулся в Амстердам под финал карьеры и застал Йохана-тренера, Ван Бастена в нападении и Райкарда в защите.

В Манчестере: Арнольд прибыл на «Олд Траффорд» после трипа в «Ипсвич» в 1982-м, дошел до полуфинала Кубка обладателей кубков и дальше только страдал от травм. Старики помнят голландца как редкого легионера в «Юнайтед», но из-за повреждений его сменил датчанин Ольсен.

Факт из жизни: вы точно видели один эпизод с участием Мюрена – это его кросс прилетел на ногу Ван Бастену в финале Евро-1988.

Эдвин ван дер Сар

В Амстердаме: прыгнул в ворота «Аякса» в 1992-м и увидел из них триумф в Лиге чемпионов-1995, поражение в финале ЛЧ-1996 от «Юве» и награду лучшему голкиперу по версии УЕФА. В 1999-м Ван дер Сар долго выбирал между «МЮ» и «Ювентусом», но все же стал первым вратарем «бьянконери» не из Италии.

В Манчестере: после фэйла в Турине Эдвин опустился на дно АПЛ с «Фулхэмом», пока его не забрал оттуда сэр Алекс Фергюсон. После тренер назовет голландца лучшим кипером «МЮ» со времен Шмейхеля и под дождем отпразднует победу в Лиге чемпионов – Ван дер Сар в Москве взял решающий пенальти от Анелька.

Факт из жизни: в 2016-м «Нордвейк» из четвертого дивизиона остался без основного голкипера и обратился к самому известному воспитаннику. 45-летний Ван дер Сар согласился, отбил пенальти и принес родному клубу ничью – 1:1.

Яп Стам

В Манчестере: голландец пришел на «Олд Траффорд» в 1998-м, был в основе в финале ЛЧ с «Баварией», но внезапно покинул Англию спустя три сезона. Тогда все думали, что дело в его автобиографии, из-за которой Яп поругался с Фергюсоном, но в январе защитник рассказал правду: «Клуб испытывал проблемы с бюджетом, им нужно было продать пару игроков». На трансфере в «Лацио» британцы выручили 15,3 млн фунтов.

В Амстердаме: Яп Стам провел в «Аяксе» совсем немного – только сезон-2006/07, а потом резко завершил карьеру после шести туров из-за потери мотивации. «В последних матчах я больше думал о своем состоянии, а не об оппоненте, – объяснил защитник. – Это неправильно. Не хочу отдаваться игре на 60-70 процентов».

Факт из жизни: Стам не из тех, кто пишет эсэмэски всем бывшим партнерам. «В футболе у меня всего один друг, – сказал Яп. – Остальные – коллеги, но когда они уходят в другой клуб, связь теряется. Я играл не для того чтобы заводить друзей, а для того чтобы выигрывать трофеи».

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