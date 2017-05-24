Адреналин, Рэш. Как прогрессирует тинейджер, который выиграет Лигу Европы для «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью ассистировал Луи ван Галу в «Барсе», но их пути разошлись и больше не пересекались: пока голландец не отступает от принципов позиционного футбола, Особенный настаивает на огненных контратаках. Контраст в философиях проявился на первой же пресс-конференции португальца в «МЮ»: если Ван Гал учил парней комбинациям в короткий пас, то Моуринью обозначил радикальную мысль – быстрая доставка мяча в зону между линий.

Свежие идеи Жозе касались не только игры с мячом, но и без него. «Мы пытаемся перейти на зонную опеку – последние два года команда играла персонально. Центральные защитники преследовали соперника, даже когда он уходил на 15-20 метров вглубь поля. Я не говорю, что это неправильная система, просто я так не делаю», – уточнил Моуринью.

Новый подход Жозе затронул даже конкретных игроков: ярче всего его олицетворяет Маркус Рэшфорд. При Ван Гале проспект играл исключительно на острие, а голландец называл его настоящим страйкером. У Моуринью были другие планы: Златан устроился в штрафной, поэтому перед пацаном возник выбор – либо скамейка, либо на фланг.

Суровые обстоятельства немедленно отразились на результативности дебютанта. В этом сезоне Маркус забивает каждые 340 минут, в прошлом расстраивал соперников гораздо чаще – каждые 172. Требования к вингеру повлияли на статистику тоже: Рэшфорд вынужденно прибавил в важных для крайка показателях – передачах под удар (0,7 против 0,5), успешных обводках (1,2 против 0,8) и кроссах (0,4 против 0).

В сентябрьском интервью Sky Sports Маркус выдал четкое сообщение: его приоритет – нападение, а вингера он не исполнял с 12-13 лет. Не подумайте, никаких признаков звездной болезни – Рэшфорд нашел лишь плюсы в расположении на фланге. Один из них: как открываться под передачи партнеров, когда он все-таки возглавит атаку вместо Златана.

«Игра на фланге помогает мне развиваться, я лучше понимаю требования к разным амплуа. Когда я играю вингера, я вижу позиции, в которых нападающий мог бы получить мяч – поэтому когда возвращаюсь в атаку, открываюсь именно в этих зонах. Речь не только о том, что ты можешь сделать с мячом на фланге, речь о полном понимании ролей», – поделился зрелостью Рэш.

С максимумом пользы Маркус использует эти знания в матчах любимой категории Жозе: когда португалец отказывается от зональной опеки, ввинчивает персональную систему в центре поля, а его оборону наполняют сразу шесть человек. Соперник адаптируется и бросает еще больше сил в атаку – умные открывания Рэшфорда только увеличиваются в цене.

Зарубы с «Челси» этой весной идеально укладывались в строку. В первом (на Кубок) команды создали по одному явному моменту, хотя «Юнайтед» 65 минут отбивался в меньшинстве – Рэшфорд настолько круто прочитал эпизод, что выбил себе шанс самостоятельно. В рамках АПЛ Маркус проник в заголовки уже классикой – своевременным забеганием за спину.

Еще один матч из этого ряда – против «Сельты» в полуфинале ЛЕ – дал дополнительный повод заговорить о крутизне Рэша. Еще в 2016 году Пол Скоулз отмечал, что Маркус улетно кладет штрафные, и в Виго он лишь подтвердил скилл, который подсмотрел у Криштиану. У Моуринью иная версия событий: такой гол вытекает из тренировок.

«После занятий он остается на полчаса, чтобы отработать штрафные – вместе с одним из моих ассистентов он пытается прибавить в этом аспекте. Он работает за двоих, поэтому пора забыть о его возрасте», – произнес Жозе.

На ближайшее будущее Рэшфорд ставит себе две задачи: научиться придерживать мяч до прихода партнеров и лучше использовать тело. Ориентир в лице Златана облегчит путь к вершинам, но Андер Эрерра не сомневается уже сейчас: «Маркус станет одним из лучших игроков в истории Англии. У него есть это для этого абсолютно все».

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