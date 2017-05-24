«Для наших отцов это нечто особенное». Спустя 22 года Клюйверт и Блинд снова в финале еврокубка

1990 год

К Данни Блинду приближался 30-летний юбилей, но «Сектор газа» еще только начинал путь к вершине. Особо громких побед Данни пока тоже не праздновал, за плечами были только два трофея – Кубок Нидерландов и Кубок обладателей кубков.

Но в марте того года произошло более важное событие: у Данни родился Дэйли. Вряд ли тогда Блинд-старший подозревал, что будет работать с сыном в «Аяксе» и сборной.

24 мая 1995 года

В сезоне-1994/95 дерзкие парни из Амстердама дважды обыграли «Милан» на групповом этапе Лиги чемпионов, в плей-офф разделались с «Хайдуком» и хлопнули «Баварию», а в финале снова огорчили итальянцев.

Первым ушастого поднял капитан Данни Блинд, но героем вечера был парень на 15 лет моложе – юный Патрик Клюйверт вышел на замену во втором тайме и забил победный гол за несколько минут до конца матча. «Это был настоящий экстаз, я часто вспоминаю те чувства. Гол «Милану» стал поворотным моментом, он полностью изменил мою жизнь», – признается Клюйверт.

1999 год

Клюйверт обзавелся потомством пораньше. 23-летний форвард забивал за «Барселону» и к концу сезона-1998/99 вдобавок к чемпионству получил собственную копию, которую назвал Джастином. В то же время Блинд завершил карьеру. Данни отдал «Аяксу» 13 лет, в течение которых выиграл все клубные турниры под эгидой УЕФА, и взялся за воспитание Дэйли.

2008 год

Патрик повесил бутсы на гвоздь в 32 года, так и не сумев сделать нечто большее, чем гол «Милану» в финале Лиги чемпионов. Неудачная попытка заиграть в Италии, драматичный пролет мимо финала Евро-2000 и частые травмы – не покидает ощущение, что между Клюйвертом и футболом осталась недосказанность.

Если Патрик казался опустошенным, то у Блинда жизнь вовсю кипела. В конце сезона-2007/08 Данни ушел с поста главного тренера роттердамской «Спарты» и присоединился к «Аяксу» в качестве спортивного директора. Как раз тогда первые шаги во взрослом футболе делал 18-летний сын: Дэйли перевели из молодежки в главную команду амстердамского клуба и подписали с парнем полноценный контракт.

2012 год

Блинд и Клюйверт познакомились благодаря Луи ван Галу, который собрал убийственный «Аякс» середины 90-х. Коуч свел старых друзей летом 2012-го, позвав бывших одноклубников в тренерский штаб сборной Голландии. Старая гвардия хорошо поработала и увезла бронзовые медали с чемпионата мира в Бразилии.

Тем временем Блинд-младший продолжал пахать в «Аяксе». В активе защитника уже было два чемпионства, но стабильно играть Дэйли начал только с сезона-2012/13. Уверенная игра на краю обороны в первой половине сезона вызвала интерес со стороны национальной сборной – папа внимательно наблюдал за прогрессом сына.

2015 год

Дэйли успел сменить «Аякс» на «Манчестер Юнайтед», а Данни пережил в сборной Ван Гала, Хиддинка и летом занял место главного тренера. От специалиста ожидали высоких результатов, потому что Блинд несколько лет работал со сборной и знал всю кухню изнутри.

Клюйверт без дела тоже не сидел и авантюрно возглавил сборную Кюрасао. Расположенный недалеко от Венесуэлы остров с голландской историей не имеет суверенитета, но состоит в ФИФА. Выбор именно этой сборной не случаен: в Кюрасао родилась мать Клюйверта. Пока Патрик пропадал на другом краю планеты, сын Джастин оправдывал фамилию. В 15 парня пригласили в сборную Голландии до 17 лет.

2017 год

За два года у руля национальной команды Блинд ввел страну в отчаяние и депрессию. Голландцы пролетели мимо Евро-2016 и занимают унылое четвертое место в отборочной группе к чемпионату мира-2018 – в конце марта Данни предсказуемо уволили.

Дэйли нашел нужные слова для поддержки отца: «Поработать на таком высоком уровне как отец и сын – это мечта, которая сбылась. Ты никогда не уходил от ответственности и не сдавался. Я горжусь тобой». У Клюйвертов ситуация повеселее. Старший успешно работает спортивным директором в «ПСЖ», младший дебютировал за главную команду «Аякса» и все чаще выходит на поле с первых минут.

24 мая 2017 года

Магия чисел – забавная штука. Ровненько спустя 22 года «Аякс» снова играет в финале еврокубка, а в заявке на матч все те же фамилии: Клюйверт и Блинд. Только если папки рубились на одной стороне, то отпрыски пободаются друг против друга.

«Конечно, все знают, что я болельщик «Аякса», я из Амстердама. Играл здесь с семи лет, все понимают, что этот клуб в моем сердце. Но в среду вечером я «Юнайтед», я красный и хочу выиграть этот финал больше всего на свете», – уверяет Дэйли.

Финал – по определению событие, которое участники вряд ли когда-то забудут. Но для Клюйвертов и Блиндов этот матч будет сверхважным. Дэйли прекрасно понимает серьезность ситуации: «Разговаривал с отцом на эту тему. Далеко не все футболисты доходят до таких вершин. Я немного знаком с Джастином. Думаю, когда мы увидим друг друга на поле, для нас это будет что-то особенное. Точно так же, как и для наших отцов».

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