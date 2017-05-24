Лаборатория Каспера. Кто стоит у руля атаки «Аякса»

В детстве он не думал, что будет центрфорвардом. Его застенчивость проявлялась и в футболе: «Я всегда был игроком фланга, любил свободное пространство и чувство полной вовлеченности в игру. Три года назад я считал, что быть нападающим – смертная скука».

В сезоне-2016/17 скромняга Дольберг заколотил 16 мячей в 29 матчах чемпионата Голландии и еще 6 – в девяти встречах Лиги Европы. Быть нападающим – скука, ага.

Истории мальчишек, которые пробились из карликовых городков в люди, – это всегда совокупности совпадений и реализованных шансов. Каспер родился в маленьком полугороде в датской центральной Ютландии. Население Силькеборга – чуть более 50 тысяч человек. Футбол – возможно, единственный шанс стать успешным. Один паренек, который выйдет в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», уже сделал для этого первый шаг.

Тихоня гонял мяч в академии местного клуба с трех лет и выглядел круче сверстников с первых тренировок.

В 12 лет он совмещал футбол с гандболом. Популярный в Дании спорт дал Дольбергу сильный скачок в скиллах: ускорил принятие решений, улучшил прыгучесть и выбор позиции. Апгрейды Дольберга на занятиях гандболом сказались и на стиле футбольной игры: парень взлетал в воздух выше всех и вывел избавление от опеки на другой уровень. Он не очень любил завершать атаки в штрафной – разыгрывать Касперу всегда нравилось намного больше.

В 12 лет талантливый датчанин перешел в главную команду города – «Силькеборг», где его заметил скаут «Аякса» Йон Стен Ольсен. Человек, который рассмотрел будущих звезд в Кристиане Эриксене, Викторе Фишере и Златане Ибрагимовиче, редко ошибается. Селекционеры голландского клуба выложили за малоизвестного датчанина 270 тысяч евро по наводке Ольсена. Не проиграли.

Дольберг переезжал в Нидерланды левым вингером. 17-летний паренек, который провел всего три матча на взрослом уровне в Дании, играл в быстрый футбол и не хотел на острие. Он действительно не олицетворение игрока штрафной, но гандбольный опыт натолкнул коуча нападающих «Аякса» на интересный эксперимент.

К легендарному в прошлом голландскому страйкеру, а сейчас тренеру амстердамских форвардов Джону Босману Дольберг попал на глаза в 17 лет. Датчанин играл в составе команды U-19 под руководством Денниса Бергкампа. Джон впечатлился скромным мальчуганом: «Сначала мне казалось, что Дольберг не совсем понимает, на что он способен. Я наблюдал за ним некоторое время. Главный тренер молодежки Бергкамп сказал, что не видел такого очаровательного игрока очень давно».

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс тоже заметил потенциал Дольберга и предложил Босману переделать датчанина в центрфорварда: «Я вижу в нем фантастическую девятку».

Хладнокровный киллер проснулся в футболисте, которому, во-первых, безразличны голы, а во-вторых, ведущему абсолютно спокойный, даже тихий образ жизни. Дольберг не отрывается в клубах до утра, его хобби – встречи с друзьями, семьей и девушкой, которые живут в Дании. «Я скучаю по близким. Это тяжелое испытание, но мы справляемся со всем этим. Я со своей девушкой с тех пор, когда еще играл в «Силькеборге», – делится переживаниями Каспер. «Он всегда был немного тихим и находился в тени остальных ребят. Но на футбольном поле в его голове собственный пузырь с мыслями, где скапливается множество идей», – описывает сына мама звездного форварда «Аякса» Кирстен.

Датчанин получил полноценный шанс проявить себя в сезоне-2016/17. Аркадиуш Милик укатил за рекордные для «Аякса» 32 миллиона евро в «Наполи», и место основного центрфорварда освободилось. Босс первой команды Петер Бош, возглавивший основной состав голландского клуба в июне 2016-го, доверил мальчику место в основе в первом же матче сезона в квалификации Лиги чемпионов против ПАОК. Эксперимент удался: юнец, которому тогда еще не было и 19 лет, забил гол и выполнил миссию.

23 мяча и 7 ассистов в 42 матчах сезона. Хет-трик в Эредвизи за 19 минут. Приз имени Йохана Кройфа лучшему таланту года в чемпионате. Лучший молодой игрок Дании-2016. Финал Лиги Европы. Номинация на премию Golden Boy. Милик? Какой Милик?

Transfermarkt еще год назад оценивал Каспера в 300 тысяч евро, а сейчас повысил ценник до 8 миллионов. Но топ-клубам плевать, во сколько кто кого там оценивает: дортмундская «Боруссия» уже готова заплатить 20 миллионов, «Сити», «Юнайтед» и «Бавария» – еще больше.

Интерес манкунианских клубов Дольберг оценивает трезво и с бесячей скромностью: «Для меня это слишком большой шаг. Важно продолжать играть. Я не мечтаю ни о какой лиге», – его рассуждения трезвее 5-летнего ребенка в непьющей семье. Ну как можно быть таким рациональным?

Дольберг видит карьеру такой же плавной и спокойной, как и он сам. «Я останусь в «Аяксе» на следующий сезон. Я хочу закрепить достижения этого сезона, стать сильнее и забить еще больше голов», – комментирует слухи о возможном уходе из команды Каспер.

Финал Лиги Европы – столкновение концепций. «Юнайтед» – это попса и денежный мешок, подписывающий 34-летнее имя, которое сажает резвых юнцов на лавку. Футбол в «Аяксе» – это когда самый старый игрок основы недавно отпраздновал 24-летие. Будущее за скромными парнями, которые любят футбол в себе, а не себя в футболе. Дольберг из таких. В финале он прыгнет выше головы, это сто процентов: не зря же он потратил столько времени в гандбольной секции.

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