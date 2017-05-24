Фанаты АИК подрались с болельщиками «Аякса» и отобрали их флаги перед матчем с «МЮ»

Фанатские группировки из Швеции и Голландии встретились перед финалом Лиги Европы, который состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме. В результате стычки поклонники, представляющие АИК, завладели некоторой атрибутикой амстердамцев, среди которой наибольшую ценность представляли флаги.

О задержании хулиганов, устроивших фотосессию с добычей, не сообщается.

Финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:45 мск.

Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Лучший спортивный телеграм