Eurosport
Фанаты АИК подрались с болельщиками «Аякса» и отобрали их флаги перед матчем с «МЮ»
Шведские поклонники футбола проявили негостеприимность.
Фанатские группировки из Швеции и Голландии встретились перед финалом Лиги Европы, который состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме. В результате стычки поклонники, представляющие АИК, завладели некоторой атрибутикой амстердамцев, среди которой наибольшую ценность представляли флаги.
О задержании хулиганов, устроивших фотосессию с добычей, не сообщается.
- Финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:45 мск.
- Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
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