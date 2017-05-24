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Фанаты АИК подрались с болельщиками «Аякса» и отобрали их флаги перед матчем с «МЮ»

Фанаты АИК подрались с болельщиками «Аякса» и отобрали их флаги
Eurosport

1 час назад

Шведские поклонники футбола проявили негостеприимность.

Фанатские группировки из Швеции и Голландии встретились перед финалом Лиги Европы, который состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме. В результате стычки поклонники, представляющие АИК, завладели некоторой атрибутикой амстердамцев, среди которой наибольшую ценность представляли флаги.

О задержании хулиганов, устроивших фотосессию с добычей, не сообщается.

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