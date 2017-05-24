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Маркус Рэшфорд и Генрих Мхитарян сыграют в нападении с первых минут

Рэшфорд и Мхитарян сыграют в нападении с первых минут
Eurosport

1 минуту назад

«МЮ» и «Аякс» сыграют в финале турнира.

Амстердамцы начнут матч в следующем составе:

Онана, Велтман, Ридевальд, Санчес, Траоре, Классен, Юнес, Шёне, Зиех, Дольберг, Де Лихт.

Жозе Моуринью выпустит с первых минут следующих игроков:

Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Мата, Погба, Решфорд, Мхитарян.

  • Матч состоится на «Френдс Арене» в Стокгольме и начнется в 21:45 мск.

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