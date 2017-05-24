Эдвин Ван дер Сар подогрел фанов «Аякса» мотивационной речью и мощным зарядом перед финалом

Легендарный экс-вратарь «Аякса», занимающий в клубе пост гендиректора, перед финалом Лиги Европы пришел в фан-зону и зажег с болельщиками.

Эдвин произнес речь, спел с фанатами, а после спустился к ним, чтобы сфотографироваться.

«Аякс» в финале Лиги Европы на «Френдс Арене» в Стокгольме» сыграет с «МЮ».

Матч начнется в 21:45. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube