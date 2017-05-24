Eurosport
Эдвин Ван дер Сар подогрел фанов «Аякса» мотивационной речью и мощным зарядом перед финалом
Идеальный мотиватор.
Легендарный экс-вратарь «Аякса», занимающий в клубе пост гендиректора, перед финалом Лиги Европы пришел в фан-зону и зажег с болельщиками.
Эдвин произнес речь, спел с фанатами, а после спустился к ним, чтобы сфотографироваться.
- «Аякс» в финале Лиги Европы на «Френдс Арене» в Стокгольме» сыграет с «МЮ».
- Матч начнется в 21:45. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
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