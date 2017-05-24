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Эдвин Ван дер Сар подогрел фанов «Аякса» мотивационной речью и мощным зарядом перед финалом

Ван дер Сар подогрел фанов «Аякса» мотивационной речью и мощным зарядом перед финалом
Eurosport

1 час назад

Идеальный мотиватор.

Легендарный экс-вратарь «Аякса», занимающий в клубе пост гендиректора, перед финалом Лиги Европы пришел в фан-зону и зажег с болельщиками.

Эдвин произнес речь, спел с фанатами, а после спустился к ним, чтобы сфотографироваться.

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