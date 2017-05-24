Getty Images

Маттийс Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков

Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков
Eurosport

28 мин. назад

«Манчестер Юнайтед» противостоят какие-то ну совсем молокососы.

«Аякс» огласил стартовый состав на финал Лиги Европы против «МЮ». В не вышел в том числе и Маттийс Де Лигт. В день матча ему было 17 лет и 285 дней.

Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков в истории.

  • В полуфинале «Аякс» одолел «Лион».
  • «Манчестер Юнайтед» прошел «Сельту».
  • Победитель финала получит право участия в Суперкубке Европы, слот в первой корзине Лиги чемпионов на следующий сезон и больше денег, чем проигравшая команда.

Все новости Лиги Европы

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
2 573 просмотров6 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
2 571 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться