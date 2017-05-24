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Маттийс Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков
«Манчестер Юнайтед» противостоят какие-то ну совсем молокососы.
«Аякс» огласил стартовый состав на финал Лиги Европы против «МЮ». В не вышел в том числе и Маттийс Де Лигт. В день матча ему было 17 лет и 285 дней.
Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков в истории.
- В полуфинале «Аякс» одолел «Лион».
- «Манчестер Юнайтед» прошел «Сельту».
- Победитель финала получит право участия в Суперкубке Европы, слот в первой корзине Лиги чемпионов на следующий сезон и больше денег, чем проигравшая команда.
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