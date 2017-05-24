Маттийс Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков

«Аякс» огласил стартовый состав на финал Лиги Европы против «МЮ». В не вышел в том числе и Маттийс Де Лигт. В день матча ему было 17 лет и 285 дней.

Де Лигт стал самым молодым финалистом еврокубков в истории.

В полуфинале «Аякс» одолел «Лион».

«Манчестер Юнайтед» прошел «Сельту».

Победитель финала получит право участия в Суперкубке Европы, слот в первой корзине Лиги чемпионов на следующий сезон и больше денег, чем проигравшая команда.

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