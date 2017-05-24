Getty Images
«МЮ» выиграл Лигу Европы
Финал завершился со счетом 2:0.
В первом тайме отличился Поль Погба, которому на 20-й минуте помог рикошет при ударе из-за штрафной. В дебюте второй половины отличился Генрих Мхитарян.
На 87-й минуте выход один на один не реализовал Маркус Рэшфорд, но «Юнайтед» хватило двух забитых мячей, чтобы одержать победу.
В добавленное время Уэйн Руни заменил Хуана Мату и забрал капитанскую повязку у Антонио Валенсии.
- «МЮ» впервые выиграл Лигу Европы.
- Эта победа позволила «красным» дьяволам» квалифицироваться в Лигу чемпионов-2017/18.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте