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«МЮ» выиграл Лигу Европы

«МЮ» выиграл Лигу Европы
Eurosport

16 мин. назад

Финал завершился со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Поль Погба, которому на 20-й минуте помог рикошет при ударе из-за штрафной. В дебюте второй половины отличился Генрих Мхитарян.

На 87-й минуте выход один на один не реализовал Маркус Рэшфорд, но «Юнайтед» хватило двух забитых мячей, чтобы одержать победу.

В добавленное время Уэйн Руни заменил Хуана Мату и забрал капитанскую повязку у Антонио Валенсии.

  • «МЮ» впервые выиграл Лигу Европы.
  • Эта победа позволила «красным» дьяволам» квалифицироваться в Лигу чемпионов-2017/18.

«Аякс» – «МЮ» – 0:2

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