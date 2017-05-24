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«Останься, и сможешь заняться сексом с моей женой». Фанаты «МЮ» вывесили адресованный Златану баннер

«Останься, и сможешь заняться сексом с моей женой». Фанаты «МЮ» вывесили адресованный Златану баннер
Eurosport

31 мин. назад

Заманчивое предложение.

На одной из трибун «Манчестер Юнайтед» во время финала Лиги Европы против «Аякса» появился баннер, адресованный Златану Ибрагимовичу. Фанат, имя которого неизвестно, обратился к форварду с пикантным предложением, которое может заставить его остаться в Манчестере.

«Златан, останься, и сможешь заняться сексом с моей женой», – написал на полотне болельщик.

  • Ибрагимович перешел в «МЮ» летом 2016 года и забил за клуб 28 голов в 46 матчах.
  • В четвертьфинале Лиги Европы швед разорвал связки колена и выбыл из строя на 9 месяцев.
  • «МЮ» и Ибрагимович, контракт которого с «дьяволами» действует по схеме 1+1, обдумывают будущее игрока.

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