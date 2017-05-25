«МЮ» – первый за 4 года победитель еврокубков не из Испании

«Красные дьяволы» выиграли Лигу Европы-2016/17. В финале команда Жозе Моуринью переиграла «Аякс» (2:0) и впервые в истории завоевала второй по значимости клубный трофей Европы.

«МЮ» стал первым за 4 года клубом не из Испании, выигравшим титул в еврокубках. Последним клубом не с Пиренейского полуострова, который брал европейский трофей, становился «Челси» в сезоне-2012/13.

Лигу Европы трижды подряд выигрывала «Севилья», Лигу чемпионов дважды брал «Реал» и один раз – «Барселона».

Победа в Лиге Европы позволит «МЮ» выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17.

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