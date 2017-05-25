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Златан на фоне секс-баннера и другой огонь из твиттера о победе «МЮ» в Лиге Европы
Жозе Моуринью убил футбол, но может быть и нет.
Таким радостным Жозе ты точно никогда не видел. Португалец эмоционально отпраздновал трофей с сыном прямо на поле.
Но гений Жозе впечатлил не всех.
Некоторых финал разочаровал.
Есть мнение, что трофей должен был получить «Ростов».
А сами ростовчане уже считают манкунианцев своими корешами.
Но главную тему матча замутили режиссеры BT Sport.
Гризманн определился с новым клубом и попросил Жозе перезвонить ему после награждения.
Но Моуринью пока празднует.
Травмированные парни на костылях тоже вырвались на поле. Их было много.
Чуть-чуть отпраздновал Златан, но потом пришло новое сообщение в Tinder.
Один из фанатов предложил Златану свою жену, если тот останется в «МЮ». Ибра уточнил, куда подъехать.