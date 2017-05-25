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Златан на фоне секс-баннера и другой огонь из твиттера о победе «МЮ» в Лиге Европы

Златан на фоне секс-баннера и другой огонь из твиттера о победе «МЮ» в Лиге Европы
Артем Буторин

56 мин. назад

Жозе Моуринью убил футбол, но может быть и нет.

Таким радостным Жозе ты точно никогда не видел. Португалец эмоционально отпраздновал трофей с сыном прямо на поле.

Но гений Жозе впечатлил не всех.

Некоторых финал разочаровал.

Есть мнение, что трофей должен был получить «Ростов».

А сами ростовчане уже считают манкунианцев своими корешами.

Но главную тему матча замутили режиссеры BT Sport.

Гризманн определился с новым клубом и попросил Жозе перезвонить ему после награждения.

Но Моуринью пока празднует.

Травмированные парни на костылях тоже вырвались на поле. Их было много.

Чуть-чуть отпраздновал Златан, но потом пришло новое сообщение в Tinder.

Один из фанатов предложил Златану свою жену, если тот останется в «МЮ». Ибра уточнил, куда подъехать.

«Аякс» – «МЮ» – 0:2

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