Стокгольмский синдром. Финал Лиги Европы умыл по атмосфере Лигу чемпионов

Через неделю финал Лиги чемпионов примет Кардифф. Маленькая валлийская столица, конечно, прочувствует все прелести испано-итальянского нашествия куда ощутимее, чем рассеивший атмосферу большой Берлин в 2015-м. Но звание главной футбольной вечеринки года финалу ЛЧ же не получить. Его завоевал Стокгольм, куда съехались самые громкие фанаты Европы.

По телевизору всегда будет казаться, что атмосферу матча делают опасные моменты, беснующиеся в технической зоне тренеры и иногда ошибающиеся судьи. Все так, но за пределами слота в телевизионной сетке серьезные встречи начинаются за пару суток до стартового свистка – с первыми самолетами болельщиков, приземлившимися в местном аэропорту. Маленькому скандинавскому Стокгольму повезло – он увидел мощь крутых фанатских наций.

Байками про англичан будут пугать детей все полицейские континента: за год эти парни натворили дел во Франции и Испании. На улицах Стокгольма пили 20 тысяч человек в красном – при том, что билетов на трибуну «МЮ» было всего 9,5 тысяч. «Английские фанаты превращают этот ординарный финал Лиги Европы в главный матч чемпионата мира», – передавал твиттер из Швеции.

На местности же англичан переиграли голландцы – это оранжевое море, которое радостно захлестывает все на своем пути. Парни истосковались по большим матчам, по крупным турнирам, и сегодня, дирижируемые Ван дер Саром, пели так громко, что их легко могли услышать в родном Амстердаме. «Европа, мы вернулись», – предупреждал мотивационный ролик «Аякса». И Стокгольм это осознал.

По счастливой случайности в Швеции сошлись две самые шумные и сумасшедшие нации. Да и сам город-хозяин финала Лиги Европы – хоть и строгий, как мебель из «Икеи», но на деле большой любитель фестивалей разной величины, умеющий проводить крупные международные события. А еще прекрасно понимающий, какими могут быть фанаты: местный АИК не отличается кротким нравом, так что испугать город столь внушительным нашествием у гостей не получилось.

Шведские фанаты, кстати, перед матчем зарубились с парнями из Голландии. Фанатские стычки ожидались: еще на выходных полиция Стокгольма рапортовала о готовности к решению проблем, но манчестерский теракт в понедельник повлиял на атмосферу финала не только предстартовой минутой молчания, а большинству англичан в среду было не до выяснения отношений.

Взрыв на «Манчестер Арене» добавил финалу особой драматургии. Не тот случай, когда кардиффский финал будет завидовать младшему брату, но эмоции вокруг игры в Стокгольме завертелись стремительно. Логично появлялись вопросы к мотивации англичан. «Игрокам будет тяжело сконцентрироваться на футболе, – опасался Петер Шмейхель. – Я знаю, как важен этот матч для следующего сезона, но по многим причинам не могу радоваться этой игре».

В тяжелые для «Юнайтед» минуты поддержка в Стокгольм летела со всей страны. «Я живу в Лондоне и болею за «Ливерпуль» (звучит как биография мэра Лондона Садика Хана, но пост на сайте BBC подписан болельщиком Дэном), и у меня мало поводов болеть за Манчестер, но сегодня я буду поддерживать их всецело. Надеюсь, что независимо от победы или поражения этот вечер станет еще одним маленьким шагом к починке разбитых сердец нации».

В конце концов, из Манчестера привезли даже совместный баннер «Юнайтед» и «Сити». Большего единения и представить себе невозможно.

Для протокола: в Амстердаме тоже сложа руки не сидели, собрав на центральной площади города 100 тысяч зрителей.

Если же искать крутые истории непосредственно на поле, то и здесь финалу ЛЕ отсыпали сюжетов. 22 года спустя дети великих отцов – Клюйверта и Блинда – снова сошлись в решающем матче еврокубка. Еще две звездочки в нападении: Рэшфорд против Дольберга. У «МЮ» и «Аякса» разные концепции развития и идеологии: деньги против собственных воспитанников, скромный Петер Бош против мастодонта Жозе Моуринью, опыт против молодости, но каждая грань этого противостояния тянет на отдельный блокбастер. Что может противопоставить такому матч в Кардиффе: мечты Буффона об ушастом кубке или надежда Роналду на пятый «Золотой мяч»?

Силами всех этих смыслов и событий последних дней матч в Стокгольме оказался уникальным: нейтральные зрители могли болеть за обе команды сразу. За «Аякс» играла молодость и статус андердога, за «МЮ» – трагедия понедельника и отчаянное желание выиграть трофей ради родного города.

Сильнее, как и в предыдущих трех еврокубковых финалах, был Моуринью. Пазл сошелся: «Юнайтед» получает в коллекцию недостающий европейский кубок, школьники из «Аякса» едут домой не праздновать, а сдавать экзамены, половина состава «МЮ» после свистка вываливается на поле как ветераны военных действий, ну а Жозе окольными путями протаскивает автобус в Лигу чемпионов.

Газетчики могут оперировать штампами, выводя на первые полосы заголовки вроде «Английские «красные дьяволы» обыграли «детей богов» из Амстердама». Особо памятливые добавят, что одних «святых» в финале Кубка Моуринью в этом году уже обыграл. Команду Жозе и любят, и ненавидят одновременно. Такой вот трагичный стокгольмский синдром. И кардиффскому матчу такая драма и не снилась.

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