«Город един». «Ман Сити» поздравил «МЮ» с победой в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, переиграв в финале «Аякс». Матч прошел на «Френдс Арене» в Стокгольме и завершился победой английского клуба со счетом 2:0.

Одними из первых с титулом «МЮ» поздравили соседи из «Манчестер Сити», которые выложили у себя в инстаграме фотографию с эмблемами обоих клубов и подписью «Город един».

«МЮ» ответил спустя несколько минут.

Манки играли в финале с черными повязками в память о жертвах теракта на «Манчестер Арене».

«МЮ» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории.

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