Eurosport
«Город един». «Ман Сити» поздравил «МЮ» с победой в Лиге Европы
Достойный ответ ненавистникам обоих клубов.
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, переиграв в финале «Аякс». Матч прошел на «Френдс Арене» в Стокгольме и завершился победой английского клуба со счетом 2:0.
Одними из первых с титулом «МЮ» поздравили соседи из «Манчестер Сити», которые выложили у себя в инстаграме фотографию с эмблемами обоих клубов и подписью «Город един».
«МЮ» ответил спустя несколько минут.
- Манки играли в финале с черными повязками в память о жертвах теракта на «Манчестер Арене».
- «МЮ» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории.
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