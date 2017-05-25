Молчание ягнят. Почему «Аякс» не имел шансов против «Манчестер Юнайтед»

Многие, кажется, перевозбудились из-за выхода «Аякса» в финал Лиги Европы. Потому что 1995-й год, Литманен, Клюйверт, где мои 17 (или восемь? или десять?) лет, где мой черный пистолет… На самом деле, между тем и этим «Аяксом» – пропасть, и отнюдь не только временная. Нынешний «Аякс» никаких шансов против «Манчестер Юнайтед» не имел, даже если вам показалось иначе.

О победе «МЮ» писать не хочется, потому что писать, по сути, нечего. Все видели, как «Юнайтед» забил, что Погба повезло, а в Мхитаряна вселился каратист Ибрагимович. Совершенно понятно, что финал этот для «МЮ» имел значение относительное. Команда успешно завершила отборочный этап Лиги чемпионов. Клуб соскучился по ней. Моуринью без ЛЧ стал превращаться в пародию на самого себя. В общем, они друг друга нашли, «Манчестер Юнайтед» и Жозе, аминь и шампанское в студию!

А вот «Аякс»… Ленивый не сказал, что всех этих футболистов клуб скоро распродаст. У этого тезиса всегда есть развитие, эдакая ламентация, мол, куда же они едут, юные, необстрелянные – заклюют, сидели бы дома. Но эти трансферы – процесс многосторонний. Не вполне ясно, зачем таких игроков разбирать, отрывать с руками.

Они хорошие, даже замечательные ребята. Но для игры в Англии им недостает физики. Для игры в Италии – тактической гибкости, они догматически привязаны к схеме 4-3-3, и там их будут учить заново. А в Испании хватает тех, у кого есть техника.

Нет, эти парни из «Аякса» хороши тем, что у них склеилась команда. Они запомнились по второму матчу с «Шальке» и по первому с «Лионом». До титула было далеко, но воспоминания и впечатления не сводятся к наградам.

Чего у «Аякса» совершенно не оказалось в финале, так это злости. Они как будто сами себе умилялись. «МЮ» практически не создал голевых моментов, это правда. Но что создал «Аякс»? Они егозили и не кусали, в их действиях у штрафной соперника не было никакой агрессии, они стеснялись лишний раз пробить по воротам, предпочитая пас пяткой. Без злости нельзя обыграть скучающих циников.

Руд Гуллит в своей книжке пишет, что главная проблема голландских футболистов – отсутствие психологии победителей. Они учатся демонстрировать единственный правильный способ игры в футбол. Борьбе они не учатся. Матч «Аякса» с «МЮ» эти утверждения наглядно проиллюстрировал.

То обстоятельство, что «Аякс» больше владел мячом или чаще атаковал, не должно никого вводить в заблуждение. «МЮ» за год так и не понял, что ему делать с собственным превосходством в классе над соперником, как атаковать. Поэтому он последовательно и даже занудно подпускал к себе «Аякс» и прогонял его вон. А те послушно шли, как ягнята.

Моуринью сделал себе имя в том числе и на том, что всегда хотел обыгрывать «Барселону». Это его идея фикс. Причем обыгрывать не просто команду «Барселона», а тот стиль, способ игры, который она воплощает. Ему это не раз удавалось. «Аякс» в свое время оплодотворил «Барсу», но сейчас сам «Аякс» – это такая игрушечная «Барселона». Орешек для Моуринью, просто орешек.

Не чувствуется, чтобы игра «МЮ» была проекцией воли тренера, всецело подчинялась ей. Но для успеха в Лиге Европы вообще и ее финале в частности этого и не понадобилось.

Может показаться, что контроль мяча – это оружие атаки. Ничего подобного. Это способ защиты. Пока у нас мяч, вы нам не забьете. Атакующее оружие команды, ставящей на контроль мяча, – движение игроков. Оно запутывает соперника. Оно заставляет его голову кружиться. И тогда следует удар, кинжальный выпад. У «Аякса» коллективное движение при контроле мяча соответствует классу его игроков. И повысить этот класс затруднительно. Не невозможно, подчеркну. Затруднительно, учитывая все вышеописанное.

В этом сезоне ни одна английская команда не пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, а до четвертьфинала дохромал лишь «Лестер», который «Севилья» была обязана хоронить дома. В следующем сезоне в ЛЧ будет сразу пять английских клубов. Видимо, чтобы уж один-то долез до полуфинала, но наверняка… Другого смысла у этой шутки мироздания не считываю.

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