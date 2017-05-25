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Молчание ягнят. Почему «Аякс» не имел шансов против «Манчестер Юнайтед»

Молчание ягнят. Почему «Аякс» не имел шансов против «МЮ»
Станислав Минин

45 мин. назад

Финал Лиги Европы остался без интриги.

Многие, кажется, перевозбудились из-за выхода «Аякса» в финал Лиги Европы. Потому что 1995-й год, Литманен, Клюйверт, где мои 17 (или восемь? или десять?) лет, где мой черный пистолет… На самом деле, между тем и этим «Аяксом» – пропасть, и отнюдь не только временная. Нынешний «Аякс» никаких шансов против «Манчестер Юнайтед» не имел, даже если вам показалось иначе.

О победе «МЮ» писать не хочется, потому что писать, по сути, нечего. Все видели, как «Юнайтед» забил, что Погба повезло, а в Мхитаряна вселился каратист Ибрагимович. Совершенно понятно, что финал этот для «МЮ» имел значение относительное. Команда успешно завершила отборочный этап Лиги чемпионов. Клуб соскучился по ней. Моуринью без ЛЧ стал превращаться в пародию на самого себя. В общем, они друг друга нашли, «Манчестер Юнайтед» и Жозе, аминь и шампанское в студию!

А вот «Аякс»… Ленивый не сказал, что всех этих футболистов клуб скоро распродаст. У этого тезиса всегда есть развитие, эдакая ламентация, мол, куда же они едут, юные, необстрелянные – заклюют, сидели бы дома. Но эти трансферы – процесс многосторонний. Не вполне ясно, зачем таких игроков разбирать, отрывать с руками.

Они хорошие, даже замечательные ребята. Но для игры в Англии им недостает физики. Для игры в Италии – тактической гибкости, они догматически привязаны к схеме 4-3-3, и там их будут учить заново. А в Испании хватает тех, у кого есть техника.

Нет, эти парни из «Аякса» хороши тем, что у них склеилась команда. Они запомнились по второму матчу с «Шальке» и по первому с «Лионом». До титула было далеко, но воспоминания и впечатления не сводятся к наградам.

Чего у «Аякса» совершенно не оказалось в финале, так это злости. Они как будто сами себе умилялись. «МЮ» практически не создал голевых моментов, это правда. Но что создал «Аякс»? Они егозили и не кусали, в их действиях у штрафной соперника не было никакой агрессии, они стеснялись лишний раз пробить по воротам, предпочитая пас пяткой. Без злости нельзя обыграть скучающих циников.

assistant trainer Henry Kruzen of Ajax, Donny van de Beek of Ajax, coach Peter Bosz of Ajax, Matthijs de Ligt of Ajaxduring the UEFA Europa League final match between Ajax Amsterdam and Manchester United at the Friends Arena on May 24, 2017 in Stockholm,

Руд Гуллит в своей книжке пишет, что главная проблема голландских футболистов – отсутствие психологии победителей. Они учатся демонстрировать единственный правильный способ игры в футбол. Борьбе они не учатся. Матч «Аякса» с «МЮ» эти утверждения наглядно проиллюстрировал.

То обстоятельство, что «Аякс» больше владел мячом или чаще атаковал, не должно никого вводить в заблуждение. «МЮ» за год так и не понял, что ему делать с собственным превосходством в классе над соперником, как атаковать. Поэтому он последовательно и даже занудно подпускал к себе «Аякс» и прогонял его вон. А те послушно шли, как ягнята.

Моуринью сделал себе имя в том числе и на том, что всегда хотел обыгрывать «Барселону». Это его идея фикс. Причем обыгрывать не просто команду «Барселона», а тот стиль, способ игры, который она воплощает. Ему это не раз удавалось. «Аякс» в свое время оплодотворил «Барсу», но сейчас сам «Аякс» – это такая игрушечная «Барселона». Орешек для Моуринью, просто орешек.

Не чувствуется, чтобы игра «МЮ» была проекцией воли тренера, всецело подчинялась ей. Но для успеха в Лиге Европы вообще и ее финале в частности этого и не понадобилось.

Может показаться, что контроль мяча – это оружие атаки. Ничего подобного. Это способ защиты. Пока у нас мяч, вы нам не забьете. Атакующее оружие команды, ставящей на контроль мяча, – движение игроков. Оно запутывает соперника. Оно заставляет его голову кружиться. И тогда следует удар, кинжальный выпад. У «Аякса» коллективное движение при контроле мяча соответствует классу его игроков. И повысить этот класс затруднительно. Не невозможно, подчеркну. Затруднительно, учитывая все вышеописанное.

В этом сезоне ни одна английская команда не пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, а до четвертьфинала дохромал лишь «Лестер», который «Севилья» была обязана хоронить дома. В следующем сезоне в ЛЧ будет сразу пять английских клубов. Видимо, чтобы уж один-то долез до полуфинала, но наверняка… Другого смысла у этой шутки мироздания не считываю.

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