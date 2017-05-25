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Тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Златан сказал болбоям на шведском, чтобы те не слишком усердствовали»

Моуринью: «Златан сказал болбоям на шведском, чтобы те не слишком усердствовали»
Eurosport

1 час назад

Ибра даже со скамейки запасных помогает команде.

«МЮ» победил «Аякс» в финале Лиге Европы (2:0), прошедшем в Стокгольме. Лучший бомбардир «красных дьяволов» Златан Ибрагимович пропустил игру из-за травмы колена.

«Я думаю, случившееся со Златаном – это большая несправедливость. Для него этот вечер был бы удивительным. В городе, где будет его статуя; в стране, в которой он родился; в сезоне, в котором он отыграл столь важную роль.

Но он и сегодня сыграл важную роль с другими ребятами на скамейке запасных. Во втором тайме он сказал болбоям на шведском языке, чтобы те не слишком усердствовали.

Мы пробились в Лигу чемпионов благодаря тому, что выиграли что-то, а не заняли второе или третье место. Это была победа за счет прагматизма и принципов», – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.

  • Победа принесла «МЮ» путевку в Лигу чемпионов на сезон-2017/18.

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