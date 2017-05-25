Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович примерил трофей Лиги Европы вместо бутсы

Нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович ярко отметил свою вторую победу в еврокубках. После финального свистка швед сфотографировался на фоне ставшего знаменитым плаката «Златан, останься, и сможешь заняться сексом с моей женой».

А уже в раздевалке Ибра обзавелся новой обувью – кубком победителей Лиги Европы. При этом вторая бутса поставлена за трофеем так, будто Ибра продел ногу сквозь него.

«МЮ» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы со счетом 2:0. Златан пропустил матч из-за травмы колена.

Прежде единственной победой Ибрагимовича в еврокубках была триумф в Суперкубке УЕФА-2009 с «Барселоной».

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