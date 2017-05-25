Imago

Полузащитник «Аякса» Лассе Шёне: «Я люблю играть в футбол, а «МЮ» – нет»

Шёне: «Я люблю играть в футбол, а «МЮ» – нет»
Eurosport

54 мин. назад

30-летний датчанин не жалует автобусы.

Лассе не понравилось, в каком стиле «Юнайтед» победил его «Аякс» в финале Лиги Европы (2:0).

«Я люблю играть в футбол, а «Манчестер Юнайтед» – совсем нет. Они запускали длинные передачи на Феллайни и надеялись на лучшее», – охарактеризовал игру соперника Шёне.

  • «Красные дьяволы» в финальном матче владели мячом 32 процента времени.
  • Команда Жозе Моуринью нанесла 6 ударов по воротам соперника, 4 из них пришлись в створ, 2 превратились в голы.
  • «Аякс» нанес 17 ударов, из которых только 3 – в створ.

Канал на YouTube, который всегда попадает в створ

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Моуринью выпорол школьников из «Аякса»

02:59
Популярные видео
Саудовский вратарь отбил пенальти и ничего не позволил Эквадору, кроме гола престижа на 89-й минуте
1 264 просмотров3 ч
Гондурас забил новозеландцам курьезный гол, но он не спас
 170 просмотров39 мин
А еще вам может понравиться