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Полузащитник «Аякса» Лассе Шёне: «Я люблю играть в футбол, а «МЮ» – нет»
30-летний датчанин не жалует автобусы.
Лассе не понравилось, в каком стиле «Юнайтед» победил его «Аякс» в финале Лиги Европы (2:0).
«Я люблю играть в футбол, а «Манчестер Юнайтед» – совсем нет. Они запускали длинные передачи на Феллайни и надеялись на лучшее», – охарактеризовал игру соперника Шёне.
- «Красные дьяволы» в финальном матче владели мячом 32 процента времени.
- Команда Жозе Моуринью нанесла 6 ударов по воротам соперника, 4 из них пришлись в створ, 2 превратились в голы.
- «Аякс» нанес 17 ударов, из которых только 3 – в створ.
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