Полузащитник «Аякса» Лассе Шёне: «Я люблю играть в футбол, а «МЮ» – нет»

Лассе не понравилось, в каком стиле «Юнайтед» победил его «Аякс» в финале Лиги Европы (2:0).

«Я люблю играть в футбол, а «Манчестер Юнайтед» – совсем нет. Они запускали длинные передачи на Феллайни и надеялись на лучшее», – охарактеризовал игру соперника Шёне.

«Красные дьяволы» в финальном матче владели мячом 32 процента времени.

Команда Жозе Моуринью нанесла 6 ударов по воротам соперника, 4 из них пришлись в створ, 2 превратились в голы.

«Аякс» нанес 17 ударов, из которых только 3 – в створ.

Канал на YouTube, который всегда попадает в створ