Eurosport
8 игроков «Манчестер Юнайтед» вошли в символическую сборную сезона Лиги Европы
Футболистов из российских клубов в списке не оказалось.
Команду составили технические наблюдатели УЕФА Кристиан Киву, Стефан Маевски, Миксу Паателайнен, сэр Алекс Фергюсон, Иоан Лупеску и Деян Станкович.
Из 18 игроков, выбранных в символическую сборную, восемь представляют «МЮ».
Список выглядит следующим образом:
Вратари: Серхио Альварес («Сельта»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»)
Защитники: Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жереми Морель («Лион»), Матейс де Лигт («Аякс»), Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»)
Полузащитники: Пабло Эрнандес («Сельта»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Корентин Толиссо («Лион»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Амин Юнес («Аякс»)
Нападающие Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Бертран Траоре («Аякс»).
- В финальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в Стокгольме со счетом 2:0 обыграл «Аякс».
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